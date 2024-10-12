«Виннипег» — «Чикаго»: видеообзор матча
«Виннипег» на домашнем льду обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
«Джетс» одержали вторую победу в двух матчах на старте сезона и лидируют в Западной конференции. «Блэкхокс» с 1 очком идут на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|3
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|4
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
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17.10
|12.10
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|1 : 4
|12.10
|03:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1 ОТ
|12.10
|05:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 3
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|2 : 3 Б
|12.10
|20:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
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