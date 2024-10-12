«Виннипег» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Виннипег» на домашнем льду обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

«Джетс» одержали вторую победу в двух матчах на старте сезона и лидируют в Западной конференции. «Блэкхокс» с 1 очком идут на 11-й строчке.