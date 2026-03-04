«Виннипег» в овертайме обыграл «Чикаго»

«Виннипег» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра прошла на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

В основное время у «Джетс» отличились Дилан Самберг и Коул Перфетти, а у «Блэкхокс» — Теуво Терявяйнен и Райан Грин. Победный гол в овертайме на счету Марка Шайфли.

«Виннипег» набрал 58 очков в 60 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 56 очков в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Чикаго

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