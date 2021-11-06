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«Виннипег» обыграл «Чикаго». Евгений Свечников сделал голевую передачу

05:34
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«Виннипег» выиграл у «Чикаго» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Джетс» одержали вторую победу кряду. «Блэкхокс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападаюший «Виннипега» Евгений Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Штястны — 4 (Копп, Элерс), 0:47 — 1:0. Пионк — 1 (бол., Коннор, Копп), 2:23 — 2:0. Тонинато — 1 (Копп), 33:48 — 3:0. Коннор — 8 (Шмидт, Свечников), 35:17 — 4:0. Энтвистл — 2 (мен., С. Джонс, Дак), 40:56 — 4:1. Элерс — 3, 54:03 — 5:1.

Вратари: Комри — Флери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (7+11+15) — 18 (9+5+4).

Наши: Свечников (14.58/1/+1) — -.

6 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.

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Евгений Козинов все материалы автора
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