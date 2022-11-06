«Виннипег» переиграл «Чикаго»

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«Виннипег» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

«Виннипег» с 15 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет восьмым с 12 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Моррисси — 1 (бол., Шайфли, Дюбуа), 30:04 — 1:0. Лаури — 3 (мен., Демело, Диллон), 33:33 — 2:0. Дюбуа — 5 (бол., Коннор, Моррисси), 37:55 — 3:0. Шмидт — 2 (бол., Перфетти), 44:59 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Содерблум (Уэллс, 40:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (11+13+13) — 30 (12+9+9).

5 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 13210 зрителей