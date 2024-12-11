«Виннипег» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» обыграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:1.

В составе «Джетс» дубль оформил Марк Шайфли, еще по шайбе забросили Кайл Коннор, Габриэль Виларди, Алекс Иафалло, Мэйсон Эпплтон, Владислав Наместников и Никита Чибриков.

У «Брюинз» отличился Давид Пастрняк.

«Виннипег» с 42 очками занимает 2-е место в Западной конференции, «Бостон» идет 6-м с 33 очками.