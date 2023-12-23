«Виннипег» одержал победу над «Бостоном»

«Виннипег» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» потерпели третье поражение подряд.

Швейцарский форвард «Джетс» Нино Нидеррайтер забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Российский нападающий Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

«Виннипег» набрал 43 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Бостон» — второй в Восточной конференции — 44 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Бостон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Моррисси — 6 (Виларди, Шайфли), 19:52 — 1:0. Виларди — 7 (Элерс, Шайфли), 31:17 — 2:0. Нидеррайтер — 9 (бол., Шмидт, Пионк), 37:41 — 3:0. Лаури — 6 (Эпплтон, Нидеррайтер), 41:25 — 4:0. Карло — 2, 54:22 — 4:1. Нидеррайтер — 10 (бол., Перфетти), 59:41 — 5:1.

Нереализованный буллит: Шайфли (В), 37:16.

Вратари: Хеллибак — Суэймен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (10+11+12) — 25 (6+7+12).

Наши: Наместников (15.25/0/0) — -.

23 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14405 зрителей.