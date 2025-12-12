«Бостон» выиграл у «Виннипега», Задоров сделал голевую передачу

«Бостон» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Джетс» забили Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди. У «Брюинз» Давид Пастрняк оформил дубль, а также по голу забили Кейси Миттельштадт, Шон Керали, Хампус Линдхольм и Элиас Линдхольм.

Российский защитник гостей Никита Задоров сделал голевую передачу. У 30-летнего россиянина теперь 11 (1+10) очков в 32 играх сезона-2025/26.

«Бостон» набрал 38 очков в 32 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 29 очков в 30 играх.