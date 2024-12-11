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Сегодня, 06:46

«Виннипег» разгромил «Бостон», Наместников и Чибриков забросили по шайбе

Даниил Аршавский
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«Виннипег» на своем льду переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

У хозяев дубль оформил Марк Шайфли, еще по шайбе забросили Кайл Коннор, Габриэль Виларди, Алекс Иафалло, Мэйсон Эпплтон, Владислав Наместников и Никита Чибриков.
32-летний Наместников набрал 16 (7+9) очков в 30 матчах. На счету 21-летнего Чибрикова 4 (2+2) очка в 2 встречах.

Автором единственного гола «Брюинз» стал Давид Пастрняк.

«Виннипег» набрал 42 очка в 30 матчах и лидирует в Восточной конференции, «Бостон» с 33 очками за 30 игр идет 6-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Бостон» — 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Голы: Наместников — 7 (бол., Нидеррайтер, Пионк), 12:09 — 1:0. Шайфли — 15 (Коннор, Виларди), 18:01 — 2:0. Шайфли — 16 (бол., Моррисси), 27:02 — 3:0. Пастрняк — 10 (бол., Макэвой, Маршан), 29:13 — 3:1. Коннор — 16 (Шайфли), 41:15 — 4:1. Виларди — 12 (Коннор), 45:33 — 5:1. Иафалло — 5 (бол., Пионк, Чибриков), 47:19 — 6:1. Эпплтон — 6 (Флери, Лаури), 56:16 — 7:1. Чибриков — 1 (Перфетти), 56:26 — 8:1.

Вратари: Хеллибак — Суэймен.

Штраф: 29 — 37.

Броски: 35 (14+8+13) — 24 (8+8+8).

Наши: Наместников (17.56/3/+1), Чибриков (13.28/2/+1) — Задоров (18.45/1/-2).

11 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 12192 зрителя.

Владислав Наместников
Никита Чибриков
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Виннипег Джетс
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1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 30 21 9 42
2 Миннесота 27 18 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
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4 Калгари 29 14 15 33
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Питтсбург – Колорадо
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Нью-Джерси – Торонто
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Каролина – Сан-Хосе
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