Ассистентский хет-трик Коула помог «Бостону» обыграть «Виннипег», у Свечникова результативная передача

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:2.

В составе «Брюинз» ассистентский хет-трик оформил Чарли Коул, у «Джетс» Евгений Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Бостон» с 81 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 66 очками — на 11-й строчке Запада.