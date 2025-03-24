«Виннипег» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в гостях выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Сейбрз» шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка, Расмус Далин, Тайсон Козак, Алекс Тух и Райан Маклеод. У «Джетс» голы на счету Нино Нидеррайтера, Колина Миллера и Николая Элерса, также результативную передачу отдал Владислав Наместников.