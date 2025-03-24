«Баффало» обыграл «Виннипег», у Наместникова результативная передача

«Баффало» в гостях выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Сейбрз» шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка, Расмус Далин, Тайсон Козак, Алекс Тух и Райан Маклеод. У «Джетс» голы на счету Нино Нидеррайтера, Колина Миллера и Николая Элерса, также результативную передачу отдал Владислав Наместников.

«Баффало» с 62 очками в 69 матчах занимает 16-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 1-й строчке «Запада» — 100 очков в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Баффало» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Петерка — 23 (Бернард-Доккер, Маклеод), 9:15 — 0:1. Нидеррайтер — 15 (бол., Перфетти, Наместников), 22:05 — 1:1. Далин — 13 (Бернард-Доккер, Маклеод), 38:46 — 1:2. Козак — 2 (бол., Самуэльссон), 47:13 — 1:3. Миллер — 3 (Шайфли, Стэнли), 47:41 — 2:3. Так — 26 (мен., Маклеод, Клифтон), 53:21 — 2:4. Элерс — 23 (Стэнли, Демело), 56:32 — 3:4. Маклеод — 17 (п.в.), 59:13 — 3:5.

Вратари: Комри (57:03 — 57:49, 58:18 — 59:13) — Раймер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (10+13+13) — 17 (3+6+8).

Наши: Наместников (15.58/2/-1) — -.

23 марта. Виннипег. Canada Life Centre.