«Баффало» обыграл «Виннипег», у Наместникова результативная передача
«Баффало» в гостях выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У «Сейбрз» шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка, Расмус Далин, Тайсон Козак, Алекс Тух и Райан Маклеод. У «Джетс» голы на счету Нино Нидеррайтера, Колина Миллера и Николая Элерса, также результативную передачу отдал Владислав Наместников.
«Баффало» с 62 очками в 69 матчах занимает 16-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 1-й строчке «Запада» — 100 очков в 71 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Баффало» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Голы: Петерка — 23 (Бернард-Доккер, Маклеод), 9:15 — 0:1. Нидеррайтер — 15 (бол., Перфетти, Наместников), 22:05 — 1:1. Далин — 13 (Бернард-Доккер, Маклеод), 38:46 — 1:2. Козак — 2 (бол., Самуэльссон), 47:13 — 1:3. Миллер — 3 (Шайфли, Стэнли), 47:41 — 2:3. Так — 26 (мен., Маклеод, Клифтон), 53:21 — 2:4. Элерс — 23 (Стэнли, Демело), 56:32 — 3:4. Маклеод — 17 (п.в.), 59:13 — 3:5.
Вратари: Комри (57:03 — 57:49, 58:18 — 59:13) — Раймер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (10+13+13) — 17 (3+6+8).
Наши: Наместников (15.58/2/-1) — -.
23 марта. Виннипег. Canada Life Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -