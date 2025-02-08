«Виннипег» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У островитян забили Симон Хольмстрем, Марк Гаткомб и Кайл Палмиери, а у «Джетс» отличились Алекс Иафалло, Николай Элерс и Габриэль Виларди, оформивший дубль.

«Виннипег» с 81 очком лидирует в Западной конференции, а «Айлендерс» идут на 11-й строчке — 57 очков.

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