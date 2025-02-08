«Айлендерс» потерпели поражение от «Виннипега», Сорокин сделал 23 сэйва

«Виннипег» на своем льду победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Голы островитян забили Симон Хольмстрем, Марк Гаткомб и Кайл Палмиери. У «Джетс» отличились Алекс Иафалло, Николай Элерс и Габриэль Виларди (дубль).

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

«Виннипег» набрали 81 очко в 56 матчах и лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке — 57 очков в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Хольмстрем — 14 (Пажо), 1:05 — 0:1. Иафалло — 8 (Самберг, Ламберт), 4:27 — 1:1. Гаткомб — 3, 12:07 — 1:2. Виларди — 23 (Коннор, Шайфли), 24:23 — 2:2. Элерс — 17 (Перфетти, Наместников), 34:50 — 3:2. Виларди — 24 (Шайфли, Коннор), 38:18 — 4:2. Палмиери — 15 (Ли, Романов), 51:07 — 4:3.

Вратари: Хеллибак — Сорокин (57:40).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (9+12+6) — 35 (9+7+19).

Наши: Наместников (17.46/2/+1) — Романов (24.09/3/0), Цыплаков (15.26/2/0).

8 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 14685 зрителей.