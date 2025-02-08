«Айлендерс» потерпели поражение от «Виннипега», Сорокин сделал 23 сэйва
«Виннипег» на своем льду победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Голы островитян забили Симон Хольмстрем, Марк Гаткомб и Кайл Палмиери. У «Джетс» отличились Алекс Иафалло, Николай Элерс и Габриэль Виларди (дубль).
Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.
«Виннипег» набрали 81 очко в 56 матчах и лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке — 57 очков в 54 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Хольмстрем — 14 (Пажо), 1:05 — 0:1. Иафалло — 8 (Самберг, Ламберт), 4:27 — 1:1. Гаткомб — 3, 12:07 — 1:2. Виларди — 23 (Коннор, Шайфли), 24:23 — 2:2. Элерс — 17 (Перфетти, Наместников), 34:50 — 3:2. Виларди — 24 (Шайфли, Коннор), 38:18 — 4:2. Палмиери — 15 (Ли, Романов), 51:07 — 4:3.
Вратари: Хеллибак — Сорокин (57:40).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (9+12+6) — 35 (9+7+19).
Наши: Наместников (17.46/2/+1) — Романов (24.09/3/0), Цыплаков (15.26/2/0).
8 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 14685 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|2 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|3 : 5