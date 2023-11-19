«Виннипег» обыграл «Аризону», у Наместникова заброшенная шайба

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:2.

В составе «Джетс» отличились Владислав Наместников, Марк Шайфли, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Мейсон Аплтон. У «Койотс» шайбы забросили Матиас Маччелли и Мэттью Дамба.

После этого матча «Виннипег» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 18 очками — на восьмой строчке.