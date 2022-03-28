Дубль Шайфли принес «Виннипегу» победу над «Аризоной»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 2:1.

В составе «Джетс» дубль оформил Марк Шайфли, у «Койотс» гол на счету Ника Ритчи.

После этого матча «Виннипег» с 74 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Аризона» с 45 очками — на последней строчке.