«Виннипег» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ
«Анахайм» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге.
У «Дакс» голами отметились Лео Карлссон, Радко Гудас и дважды Трой Терри. Шайбы «Джетс» шайбы забросили Марк Шайфли, Адам Лаури, Алекс Аяфалло.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|6
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|37
|19
|18
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Юта
|38
|17
|21
|40
|6
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|7
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|6 : 5 ОТ
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|3 : 5
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
Новости