«Виннипег» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге.

У «Дакс» голами отметились Лео Карлссон, Радко Гудас и дважды Трой Терри. Шайбы «Джетс» шайбы забросили Марк Шайфли, Адам Лаури, Алекс Аяфалло.

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