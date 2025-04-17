«Виннипег» в овертайме обыграл «Анахайм», Наместников сделал голевую передачу

«Виннипег» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Дакс» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился в этой игре голевой передаче. Теперь у 32-летнего россиянина 38 (11+27) очков в 78 матчах этого сезона.

«Виннипег» с 116 очками в 82 матчах лидирует в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 80 очков в 82 играх.