«Анахайм» на выезде победил «Виннипег»

«Анахайм» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра проходила на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

У «Дакс» отлчились Тим Уош, Райан Пелинг, Алекс Киллорн и Джексон Лакомб. Единственный гол «Джетс» на счету Моргана Бэррона.

«Анахайм» набрал 75 очков в 64 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке — 62 очка в 63 играх.