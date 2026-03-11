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«Анахайм» на выезде победил «Виннипег»

Евгений Козинов
Корреспондент
Райан Пелинг атакует ворота «Виннипега».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Анахайм» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра проходила на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

У «Дакс» отлчились Тим Уош, Райан Пелинг, Алекс Киллорн и Джексон Лакомб. Единственный гол «Джетс» на счету Моргана Бэррона.

«Анахайм» набрал 75 очков в 64 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке — 62 очка в 63 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 марта, 03:30. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Анахайм
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