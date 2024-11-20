Винер уверена, что Овечкин обгонит Гретцки и установит рекорд в НХЛ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Ирина Винер прокомментировала гонку российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

«Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент. Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки», — цитирует Винер ТАСС.

На счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 матчах лиги. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.