Козлов — о Федорове: «Он выигрывал вбрасывания вместе с моими руками»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» вспомнил игру против известного российского нападающего Сергея Федорова в НХЛ.
— Начнем не с «Салавата Юлаева», а с Сергея Федорова. Недавно его номер вывели из обращения в «Детройте». Можете объяснить поколению болельщиков, которое не застало его игру, почему это событие абсолютно закономерно?
— Сергей был уникальным игроком. Он и в защите играл так, что даже сильные нападающие не могли обыграть его один в один. Катание — супер, видение поля, чтение игры, командный дух. Как человек — уникальный: невероятно отзывчивый, всегда готовый помочь, подсказать. Все, что он говорил, всегда было обдуманно и искренне. Он заслужил, чтобы его номер вывели из обращения. Думаю, это стоит сделать и в нашей сборной, чтобы все знали: под 18-м номером когда-то играл Сергей Федоров.
— Часто против него играли?
— Конечно. Когда я был молодым, Сергей тогда феерил в «Детройте» — уровень у него был совершенно другой. Он выигрывал вбрасывания вместе с моими руками. Плюс знаменитая «Русская пятерка», которая вытворяла невероятные вещи.
— По катанию иногда сравнивают Федорова и Коннора Макдэвида. Это корректно?
— Нет, они совершенно разные. Мне повезло этим летом увидеть Макдэвида на тренировке. Он порхает как бабочка, легко меняет направления. А Сергей низко сидел, с широкой посадкой и хорошо катил. В то же время был маневренным. Когда он набирал скорость, его было тяжело остановить, — сказал Козлов «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 3
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|3 : 0
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|5 : 2