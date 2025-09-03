Козлов — о Федорове: «Он выигрывал вбрасывания вместе с моими руками»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» вспомнил игру против известного российского нападающего Сергея Федорова в НХЛ.

— Начнем не с «Салавата Юлаева», а с Сергея Федорова. Недавно его номер вывели из обращения в «Детройте». Можете объяснить поколению болельщиков, которое не застало его игру, почему это событие абсолютно закономерно?

— Сергей был уникальным игроком. Он и в защите играл так, что даже сильные нападающие не могли обыграть его один в один. Катание — супер, видение поля, чтение игры, командный дух. Как человек — уникальный: невероятно отзывчивый, всегда готовый помочь, подсказать. Все, что он говорил, всегда было обдуманно и искренне. Он заслужил, чтобы его номер вывели из обращения. Думаю, это стоит сделать и в нашей сборной, чтобы все знали: под 18-м номером когда-то играл Сергей Федоров.

— Часто против него играли?

— Конечно. Когда я был молодым, Сергей тогда феерил в «Детройте» — уровень у него был совершенно другой. Он выигрывал вбрасывания вместе с моими руками. Плюс знаменитая «Русская пятерка», которая вытворяла невероятные вещи.

— По катанию иногда сравнивают Федорова и Коннора Макдэвида. Это корректно?

— Нет, они совершенно разные. Мне повезло этим летом увидеть Макдэвида на тренировке. Он порхает как бабочка, легко меняет направления. А Сергей низко сидел, с широкой посадкой и хорошо катил. В то же время был маневренным. Когда он набирал скорость, его было тяжело остановить, — сказал Козлов «СЭ».