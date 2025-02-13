Козлов — об обмене во «Флориду»: «Сначала была большая обида»

Экс-нападающий «Сан-Хосе» Виктор Козлов в интервью «СЭ» рассказал, как состоялся его обмен во «Флориду».

— Открытого конфликта с тренером в «Сан-Хосе» не было?

— Дэррил Саттер один раз со мной спокойно поговорил. Он мне сказал: «Виктор, ты парень высокий. Я хочу, чтобы ты просто 20 минут до тренировки крутил велосипед и был разогретым. Тогда на льду ты сразу побежишь». Я ему: «Да-да», а сам ничего не делал.

— Какие были санкции?

— Начало сезона было хорошим. Я набирал очки. А как только перестал, стал меньше играть. А потом меня поменяли во «Флориду».

— Как это случилось?

— Мы поехали в Лос-Анджелес на одну игру. В клубе знали, что готовится обмен, но мне ничего не сказали. Поехал без вещей, все-таки одна игра. После матча прихожу в гостиничный номер. Стоит баул, две мои клюшки и записка: «Виктор, тебя обменяли во «Флориду». Самолет завтра в 5.45».

— Даже лично не сказали?

— Нет. Мы с Андреем Назаровым сначала подумали, что кто-то прикалывается. Но нет, не прикалывались. И я полетел.

— С Саттером потом общались?

— Сначала была большая обида. Мы с ним случайно встретились через год. Один из его братьев работал во «Флориде». Через год, когда мы встретились в коридоре арены, я уже понял, почему он это сделал, и обмен мне пошел на пользу. Мы пожали друг другу руки, все нормально.