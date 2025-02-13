Козлов — об обмене во «Флориду»: «Сначала была большая обида»
Экс-нападающий «Сан-Хосе» Виктор Козлов в интервью «СЭ» рассказал, как состоялся его обмен во «Флориду».
— Открытого конфликта с тренером в «Сан-Хосе» не было?
— Дэррил Саттер один раз со мной спокойно поговорил. Он мне сказал: «Виктор, ты парень высокий. Я хочу, чтобы ты просто 20 минут до тренировки крутил велосипед и был разогретым. Тогда на льду ты сразу побежишь». Я ему: «Да-да», а сам ничего не делал.
— Какие были санкции?
— Начало сезона было хорошим. Я набирал очки. А как только перестал, стал меньше играть. А потом меня поменяли во «Флориду».
— Как это случилось?
— Мы поехали в Лос-Анджелес на одну игру. В клубе знали, что готовится обмен, но мне ничего не сказали. Поехал без вещей, все-таки одна игра. После матча прихожу в гостиничный номер. Стоит баул, две мои клюшки и записка: «Виктор, тебя обменяли во «Флориду». Самолет завтра в 5.45».
— Даже лично не сказали?
— Нет. Мы с Андреем Назаровым сначала подумали, что кто-то прикалывается. Но нет, не прикалывались. И я полетел.
— С Саттером потом общались?
— Сначала была большая обида. Мы с ним случайно встретились через год. Один из его братьев работал во «Флориде». Через год, когда мы встретились в коридоре арены, я уже понял, почему он это сделал, и обмен мне пошел на пользу. Мы пожали друг другу руки, все нормально.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3