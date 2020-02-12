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Виктор Хедман: «Василевский — лучший вратарь в НХЛ»

08:23
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Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман после матча с «Питтсбургом» (2:1 ОТ) оценил игру вратаря команды Андрей Василевского. Россиянин отразил 35 бросков из 36.

— Он лучший вратарь в этой лиге, — цитирует шведа официальный сайт НХЛ. — Мы явно довольны его игрой. Уже 18 или 19 игр подряд он приносит хотя бы одно очко. Это довольно примечательно.

Серия Василевского с 19 матчами — самая продолжительная в истории клуба.

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