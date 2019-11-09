Виктор Хедман: «Услышав шведский гимн на матче НХЛ, я почти заплакал»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2), который прошел в Стокгольме.

— Услышать шведский гимн перед матчем НХЛ — это суперособенный момент. Я почти заплакал, — сказал Хедман. — И вообще был расстроган. Но быстро собрался.

Мы играли хорошо. Играли по системе, которой хотим придерживаться в этом сезоне. Здорово оборонялись. Василевский отлично поработал.

Могли бы получше сыграть в большинстве. Особенно в третьем периоде. Это расстроило.

Завтра хотим одержать еще одну победу. Для которой задали тон. Но и «Баффало» попытается завершить поездку на ударной ноте. И они показали себя сильной командой.

Шатти крутой пас отдал, Пойнт тоже, а Кучеров сделал то, что делает всегда. Забил и сделал это классно. Он большой мастер, умеет все, и когда он так помогает команде — мы становимся значительно сильнее. (Игорь Еронко)

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