Виктор Хедман: "Приятно проводить такой сезон, но надо продолжать работать"

Защитник "Тампы" Виктор Хедман оценил текущие выступления своей команды.

- Я не знал, что это клубный рекорд, но приятно проводить такой сезон, приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ. - Регулярный сезон – это репетиция перед плей-офф, так что нам надо продолжать работать и быть готовыми в апреле.

В последнем матче с "Рейнджерс" (4:3 ОТ) "молнии" одержали десятую победу подряд, что является клубным рекордом. На данный момент подопечные Джона Купера лидируют в сводной турнирной таблице НХЛ, имея в своем активе 102 очка в 64 матчах.

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