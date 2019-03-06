Виктор Хедман: "Кучеров - игрок мирового класса, который никогда не бывает удовлетворен"

Защитник "Тампы-Бэй" Виктор Хедман - о нападающем команды Никите Кучерове.
- Куч забил своим первым же броском в НХЛ и с тех пор не оглядывался назад, - цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ. - Он игрок мирового класса, который никогда не бывает удовлетворен. Он всегда над чем-то работает, в его игре всегда есть место маленьким деталям. У нас отличные русские парни в команде, чья рабочая этика безупречна. Нам очень повезло иметь их в команде, а Куча я бы назвал "талантом поколения". Здорово видеть, в какого игрока он превратился сегодня.
Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (5:2). Теперь у него 108 (31+77) очков в этом сезоне. Он установил рекорд клуба по количеству очков в одном сезоне, сравнявшись с Венсаном Лекавалье.
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https://www.nhl.com/ru/news/person-of-interest-with-nikita-kucherov/c-305488172