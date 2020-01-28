Виктор Хедман: «Когда Овечкин летит на полной скорости, то готовься к тому, что тебе будет больно»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман рассказал, каково играть против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Игра против него — это всегда вызов, — приводит слова Хедмана NBC. — Он может быть жестким на площадке. Когда он летит на полной скорости, то готовься к тому, что тебе будет больно. Он не боится идти в контакт, даже заводится от этого. И у Овечкина всегда будут голевые моменты. Именно настолько хороша их команда и настолько хорош он сам.

Одно дело не давать ему шайбу, но еще нужно избегать удалений. У него настолько резкий бросок, такой точный... Посмотрите на его статистику. К примеру, 14 бросков и 2 гола. Хороший игрок обязательно забьет, когда у него столько моментов.