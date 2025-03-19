Хоккей
19 марта, 11:35

Член совета ИИХФ — о возможной игре КХЛ с НХЛ: «Две лиги договариваются между собой. Если хотят, они это делают»

Артем Бухаев
Корреспондент

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный матч КХЛ против команды НХЛ.

«Это две лиги, которые договариваются между собой. Если они хотят, они это делают. Есть утвержденные окна ИИХФ, которые НХЛ не всегда соблюдает. НХЛ — большая частная лига, которая живет своей жизнью. У них есть свои бизнес-интересы. Не думаю, что у НХЛ возникнут проблемы с окнами. Не вижу здесь пока какого-то влияния ИИХФ», — сказал Козиолс «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).

Хоккей
КХЛ
НХЛ
Владимир Путин
Дональд Трамп
  • андр

    ИИХФ вообще не нужна.

    19.03.2025

  • Vасилий & Uрий

    Только не дай бог оскорбят российских болельщиков наначением тренером Ротенберга. Точно тогда не будет например Гусева в сборной. Злопамятный чел. Сколько за сезон игроков в ска перепортил. Кузя, Глотов.Еще один нападающий классный, в Авангарде играл. Забыл фамилию. По моему Толчиский. Жалко ребят

    19.03.2025

    • Форвард «Детройта» Кейн заявил, что все в НХЛ ждут, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

