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Видеообзор матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»: пента-трик Зибанежада, дебютная шайба Ковальчука и дуэль российских вратарей

06:54
6 марта. Нью-Йорк. Александр Овечкин празднует гол. Фото nhl.com
6 марта. Нью-Йорк. Александр Овечкин празднует гол. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ опубликовала обзор матча регулярного чемпионата, в котором «Рейнджерс» выиграли у «Вашингтона» в овертайме (6:5 ОТ).

В составе «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, Илья Ковальчук набрал 2 (1+1) очка, а вратарь Илья Самсонов отразил 33 из 39 бросков.

В составек команды из Нью-Йорка асситентский хет-трик оформил Артемий Панарин, Павел Бучневич сделал две голевые передачи, а голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков.

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