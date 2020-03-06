Пресс-служба НХЛ опубликовала обзор матча регулярного чемпионата, в котором «Рейнджерс» выиграли у «Вашингтона» в овертайме (6:5 ОТ).

В составе «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, Илья Ковальчук набрал 2 (1+1) очка, а вратарь Илья Самсонов отразил 33 из 39 бросков.

В составек команды из Нью-Йорка асситентский хет-трик оформил Артемий Панарин, Павел Бучневич сделал две голевые передачи, а голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков.