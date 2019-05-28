Видеообзор матча "Бостон" - "Сент-Луис"

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" (4:2) в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли. Официальный сайт НХЛ опубликовал видеообзор игры.
По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко. У хозяев забивали Коннор Клифтон, Чарли Макэвой, Шон Керали и Брэд Маршан.
Счет в серии: 1-0 в пользу "Бостона". Второй матч состоится 30 мая. Начало в 03.00 по московскому времени.
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https://www.nhl.com/ru/video/recap-stl-2-bos-4/t-277521762/c-68317803
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