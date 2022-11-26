Российский защитник «Оттавы» Зуб забросил вторую шайбу в сезоне

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1). Он забросил шайбу на 15-й минуте второго периода.

Для 27-летнего россиянина этот гол стал для него вторым в текущем сезоне. Также на его счету две голевые передачи.