Видео всех четырех шайб Панарина в матче с «Каролиной»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).

31-летний россиянин забросил четыре шайбы, а также сделал результативную передачу. Для форварда это первый покер в карьере.

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча, в которых набрал 59 (16+43) очков.