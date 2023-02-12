Видео всех четырех шайб Панарина в матче с «Каролиной»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).
31-летний россиянин забросил четыре шайбы, а также сделал результативную передачу. Для форварда это первый покер в карьере.
В текущем сезоне Панарин провел 53 матча, в которых набрал 59 (16+43) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|51
|34
|17
|72
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|62
|5
|Питтсбург
|51
|26
|25
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|54
|22
|32
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|55
|26
|29
|58
|5
|Баффало
|51
|26
|25
|56
|6
|Детройт
|51
|23
|28
|54
|7
|Оттава
|51
|24
|27
|51
|8
|Монреаль
|52
|21
|31
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|4
|Миннесота
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|50
|25
|25
|56
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|52
|17
|35
|41
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Эдмонтон
|53
|30
|23
|65
|3
|Сиэтл
|52
|29
|23
|63
|4
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|60
|6
|Ванкувер
|53
|21
|32
|46
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|53
|17
|36
|40
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
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10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
|12.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|3 : 5
|12.02
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|3 : 4
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|- : -
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|- : -
|12.02
|06:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|12.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|12.02
|21:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|78
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|51
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|21
|2.26
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