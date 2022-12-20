Орлов забросил вторую шайбу в сезоне и помог «Вашингтону» победить «Детройт» в овертайме. Видео

Появилось видео победной шайбы защитника «Вашингтона» Орлова в овертайме матча с «Детройтом»

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принес своей команде победу над «Детройтом» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеист забросил решающую шайбу за 22 секунды до конца овертайма.

Теперь на счету Орлова два гола в 18 матчах за «Вашингтон» в сезоне-2022/23. Всего у 31-летнего россиянина 9 (2+7) очков в нынешнем регулярном чемпионате.