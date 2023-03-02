Видео победного гола Тарсенко в матче с «Филадельфией»

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

31-летний россиянин забросил шайбу на 3-й минуте овертайма. Этот гол стал для него 10-м в нынешнем сезоне.

Также в этой встрече Тарасенко сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой матча.