Видео победного гола Тарсенко в матче с «Филадельфией»
Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).
31-летний россиянин забросил шайбу на 3-й минуте овертайма. Этот гол стал для него 10-м в нынешнем сезоне.
Также в этой встрече Тарасенко сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой матча.
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|75
|2
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|34
|27
|74
|3
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|58
|34
|24
|73
|4
|Виннипег
|61
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|26
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|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
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|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|60
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|39
|51
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|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|4
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
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|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|- : -
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|- : -
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
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Илья Самсонов
Торонто
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