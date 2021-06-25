Видео победного гола и эмоции от первого за 28 лет финала Кубка Стэнли для «Монреаля»
06:11
«Монреаль» в овертайме выиграл у «Вегаса» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил финн Арттури Лехконен.
Предлагаем вашему вниманию видео победной шайбы.
Добавим, что для «Монреаля» это первый выход в финал Кубка Стэнли за 28 лет. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв «Лос-Анджелес» (4-1).
Второй финалист определится в серии «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).
?OL? OL? OL? OL???#GoHabsGo pic.twitter.com/itIYTHm66r— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) June 25, 2021
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