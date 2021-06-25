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Видео победного гола и эмоции от первого за 28 лет финала Кубка Стэнли для «Монреаля»

06:11
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«Монреаль» в овертайме выиграл у «Вегаса» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил финн Арттури Лехконен.

Предлагаем вашему вниманию видео победной шайбы.

Добавим, что для «Монреаля» это первый выход в финал Кубка Стэнли за 28 лет. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв «Лос-Анджелес» (4-1).

Второй финалист определится в серии «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей