Видео победного гола Айкела за 7 секунд до конца овертайма

«Вегас» победил «Виннипег» со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу в этой встрече забросил центр хозяев Джек Айкел. 26-летний форвард принес своей команде победу всего за 7 секунд до окончания овертайма.

В этой встрече Айкел набрал 2 (1+1) очка, а всего в нынешнем сезоне американец записал на свой счет 10 (4+6) баллов.