Видео гола Барбашева в матче против «Чикаго»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

26-летний россиянин забросил шайбу на 7-й минуте третьего периода. Для него этот гол стал третьим в текущем сезоне.

Всего на счету Барбашева в этом сезоне 6 (3+3) очков в 15 встречах.