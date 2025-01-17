Видео 874-го гола Александра Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором единственного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:0 ОТ). 39-летний россиянин забил в овертайме и принес «Кэпиталз» победу.

Для него эта 874 гол в североамериканской лиге за карьеру. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру, до 20 голов.