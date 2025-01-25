Видео 23-го гола Никиты Кучерова в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ). Он забил на 58-й секунде овертайма.

Для 31-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 23-й в сезоне. Всего у него 73 (23+50) очка.

Кучеров занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая от Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо») на одно и два очка соответственно.