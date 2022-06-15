Вице-президент КХЛ Каменский: «Не согласен, что фаворит «Колорадо»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский поделился ожиданиями о финале Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».

«Не согласен, что фаворит «Колорадо». В финале две лучшие команды, нельзя считать кого-то фаворитом. Это две сильные команды, которые обыграли всех и вышли в финал. Что «Тампа» имеет огромный опыт в финальных играх, что «Колорадо» — хорошая команда. Для меня фаворитов нет. Две лучшие команды будут выяснять, кто же из них сильнее. Естественно, я болею за ту команду, где провел много времени и выиграл Кубок, болею за «Колорадо». В то же время я болею за наших ребят, которые играют в обеих командах. Жду хорошего хоккея, и хотелось бы, чтобы он был семиматчевым, а зрители получили бы больше удовольствия. И сам посмотрю», — цитирует «Газета.Ru» Каменского.

Олимпийский чемпион Камеский выступал за «Колорадо» с 1995 по 1999 год и завоевал вместе с клубом Кубок Стэнли.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа» состоится завтра, 16 июня. Начало — в 3.00 (мск).