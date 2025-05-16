Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Вашингтон» и Овечкин провели замечательный сезон»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли считает, что «Вашингтон» провел отличный сезон, несмотря на вылет из Кубка Стэнли.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Кэпиталз» уступили «Каролине» со счетом 1-4 в серии. За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин, который набрал 6 (5+1) очков в 10 играх Кубка Стэнли.

«И «Кэпиталз», и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмерку лучших команд в плей-офф — нелегкий подвиг», — приводит «Чемпионат» слова Дэйли.

В сезоне-2024/25 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля россиянин забросил 895-ю шайбу в лиге, побив достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Позднее Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897.