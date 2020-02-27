Вице-комиссар НХЛ: «Коронавирус подбирается к нам ближе с каждым днем»

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига следит за ситуацией с распространением коронавируса.

— Мы следим за ситуацией, — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ. — За ней тяжело не следить. Проблема подбирается к нам ближе с каждым днем. Безусловно, она повлияет на наши планы в Китае в этом сезоне и ближайшем будущем. Понятно, что мы еще не объявили о проведении там матчей. У нас определенно была надежда, что нам удастся организовать там предсезонные матчи. Я бы сказал, что надежда продолжает существовать, но со временем ситуация становится все более сложной.

На данный момент общее число заболевших в мире составляет 82 164 человека, умер 2 801 человек и 32 872 поправилось.