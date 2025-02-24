Вице-комиссар НХЛ Дэйли прокомментировал хет-трик Овечкина в ворота «Эдмонтона»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал хет-трик нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона (7:3).

«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс. Это был впечатляющий перформанс», — цитирует Дэйли «Чемпионат».

В этом сезоне на счету Овечкина 46 (29+17) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего за карьеру в лиге нападающий забросил 882 шайбы в 1467 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 12 шайб.