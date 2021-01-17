Ветеран «Детройта» принял решение о завершении карьеры

Бывший вратарь «Детройта» Джимми Ховард принял решение завершить карьеру, сообщает Sportsnet.

По информации источника, 36-летний американец официально объявит об уходе из хоккея в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что вратаря может подписать «Нью-Джерси».

Ховард был задрафтован «Детройтом» во втором раунде драфта-2003 года и выступал за «Ред Уингз» на протяжении всей карьеры. Всего за клуб он провел 543 матча, в которых одержал 246 побед, в среднем пропуская по 2,62 шайбы за игру. Ховард покинул «Детройт» по окончании сезона-2019/20 и стал свободным агентом.