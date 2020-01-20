Веселое рождество Гаврикова с Панариным и Бобровским. Как это было?

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью, в котором в числе прочего рассказал, как встречал католическое рождество в компании нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

— Где это вы встретились?

— Дома у Панарина под Нью-Йорком. Он поселился отлично, минутах в 20 от тренировочного катка, подальше от центра. Мне главное было всех увидеть. Соскучились по общению, и все прошло отлично! Рождество — семейный праздник, тем более был маленький перерыв в чемпионате. Мы решили им воспользоваться и запланировали встречу, наверное, за пару недель. У нас и девчонки прекрасно общаются, что тоже немаловажно. Всем вместе весело.

— У Бобровского за три миллиона квартиру в Коламбусе не купили?

— Я же ему говорил: в сто раз меньше ценник выставит — куплю. Он мне за эти деньги только кладовку предложил.

— На фото с рождественской вечеринки всех очаровал ваш спаниель.

— Да, Виля. Он только 31 марта прошлого года родился, мы привезли его с собой из России. Надо было ждать, пока сделают все прививки, нельзя было без них вывозить. После них полетел.

— Вы же собирались Виле дать первую шайбу, которую забили в НХЛ. Дождался он этого подарка?

— Нет, потому что шайбу мне вручили в красивой рамке, да еще и с моей фотографией. Такое должно на память остаться. А собаке в качестве компенсации мячик дали. Ему и с ним хорошо. (Игорь Рабинер)