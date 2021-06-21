«Верните Цветок». Болельщики «Вегаса» отреагировали на замену Флери на четвертый матч серии с «Монреалем»

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери остался на скамейке запасных на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1-2 в серии).

Место в воротах занял Робин Ленер. Болельщики «рыцарей» отреагировали на замену Флери, подняв плакат с надписью «Верните Цветок». Цветок — прозвище Флери. 36-летний канадец в третьем матче серии допустил результативную ошибку.

На счету Флери в текущем плей-офф 15 матчей из 16, в которых он пропустил 30 шайб при коэффициенте надежности 0,921, а также один шатаут.