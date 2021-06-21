«Верните Цветок». Болельщики «Вегаса» отреагировали на замену Флери на четвертый матч серии с «Монреалем»
03:35
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери остался на скамейке запасных на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1-2 в серии).
Место в воротах занял Робин Ленер. Болельщики «рыцарей» отреагировали на замену Флери, подняв плакат с надписью «Верните Цветок». Цветок — прозвище Флери. 36-летний канадец в третьем матче серии допустил результативную ошибку.
На счету Флери в текущем плей-офф 15 матчей из 16, в которых он пропустил 30 шайб при коэффициенте надежности 0,921, а также один шатаут.
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