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Вернер, Какко и Маккиннон — звезды дня в НХЛ

10:07
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Национальная хоккейная лига определила трех звезд прошедшего игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В игре с «Виннипегом» (4:0) он принял участие во всех забитых голах, отметившись 4 (2+2) очками.

Второй звездой назван нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Второй номер драфта-2019 сделал дубль в матче с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).

Лучшим игроком был признан голкипер «Колорадо» Адам Вернер. 22-летний швед дебютировал в НХЛ в матче с «Виннипегом» и в первой же встрече сделал «сухарь», отразив все 40 бросков по своим воротам.

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