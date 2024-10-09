Верхэге подписал новый контракт с «Флоридой» на восемь лет

Форвард «Флориды» Картер Верхэге подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на восемь лет, начиная с сезона-2025/26. Финансовые условия не разглашаются.

Верхэге выступает за «Флориду» с 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 72 (35+37) очка. В 24 играх плей-офф Верхэге набрал 21 (11+10) очко и вместе с «Пантерз» стал обладателем Кубка Стэнли.