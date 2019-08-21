Веренски хочет от «Коламбуса» трехлетний контракт на 15 миллионов долларов

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски намерен продлить контракт с клубом. Он хотел бы заключить трехлетнее соглашение, по которому будет получать 5 миллионов долларов в год, сообщает в своем Twitter североамериканский журналист Брайан Хеджер.

22-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 44 (11+33) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 6(1+5) баллов в плей-офф.

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