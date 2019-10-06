Великолепный сэйв Бобровского после броска Кучерова. Видео

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:3) спас команду после броска Никиты Кучерова.

В этой игре Бобровский отразил 32 броска из 35, а его визави Андрей Василевский — 24 из 28. Кучеров результативными действиями не отметился.

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