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Великолепный сэйв Бобровского после броска Кучерова. Видео

08:55
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:3) спас команду после броска Никиты Кучерова.

В этой игре Бобровский отразил 32 броска из 35, а его визави Андрей Василевский — 24 из 28. Кучеров результативными действиями не отметился.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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