Великий американский форвард назвал тройку самых умных хоккеистов в истории. Среди них есть Ларионов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл назвал трех самых умных игроков в истории хоккея. В их число по версии американца вошли Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Игорь Ларионов.

— Игорь Ларионов, на мой взгляд, входит в тройку самых умных хоккеистов, которые когда-либо выходили на лед, — с Уэйном Гретцки и Марио Лемье. Случайно ведь хоккеиста Профессором не назовут. Он был гениален в видении площадки. Сергей, возможно, был самым быстрым хоккеистом, с которым мне когда-либо довелось играть. И о его таланте лишний раз даже говорить не нужно. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Халла — скоро в «СЭ»